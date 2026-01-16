Programa TalentA alarga candidaturas até 31 de janeiro para apoiar empreendedoras rurais

Imprimir

O Programa TalentA, promovido pela Corteva Agriscience em parceria com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), alargou até 31 de janeiro de 2026 o prazo de candidaturas à sua 6.ª edição, com o objetivo de permitir a participação de mais mulheres empreendedoras do meio rural.

A iniciativa distingue projetos liderados por mulheres que promovam a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento nas zonas rurais. O projeto vencedor receberá um prémio financeiro de 5.000 euros, além de formação especializada e uma campanha de visibilidade. As duas finalistas terão igualmente acesso a acompanhamento profissional e apoio formativo.

As candidaturas decorrem entre 6 de novembro de 2025 e 31 de janeiro de 2026 e devem ser submetidas através do site oficial do programa, em www.programatalenta.pt.

Para participar, as interessadas devem consultar as condições da iniciativa, preparar os materiais necessários e submeter a candidatura através do formulário online disponível na plataforma.

A Corteva Agriscience e a CAP anunciarão as vencedoras durante o mês de fevereiro.

Segundo as entidades promotoras, cerca de 50% da população rural portuguesa é composta por mulheres, muitas delas ligadas à agricultura e ao setor agroalimentar, mas que continuam a enfrentar dificuldades no acesso a financiamento, visibilidade e reconhecimento.

Desde a sua criação, em 2019, o Programa TalentA já apoiou mais de 1.500 mulheres em vários países, promovendo o empreendedorismo feminino, a digitalização e o desenvolvimento sustentável nas zonas rurais. Em Portugal, o programa tem dado destaque a projetos que aliam tradição, inovação e responsabilidade ambiental.

O Programa TalentA está presente em países como Espanha, Portugal, Roménia, Ucrânia, Chile, México, Argentina e Hungria, tendo sido apresentado como uma boa prática no Parlamento Europeu no âmbito da valorização do papel das mulheres no meio rural.