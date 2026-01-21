Chamusca recebe Roadshow Ribatejo Invest 2030 dedicado aos apoios às empresas

Imprimir

A Chamusca acolhe, na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro, pelas 16h, no edifício dos Paços do Concelho, o Roadshow Ribatejo Invest 2030 – Apresentação de Programas de Apoio às Empresas da Lezíria e do Médio Tejo, uma iniciativa que visa aproximar o tecido empresarial e as autarquias dos principais instrumentos de financiamento e capacitação disponíveis para a região.

Promovido pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Garantia Mútua, o roadshow percorre vários concelhos da Lezíria e do Médio Tejo com o objetivo de divulgar oportunidades de apoio ao investimento empresarial, à inovação e à competitividade, contribuindo para o desenvolvimento económico do território.

A sessão tem início com a abertura institucional a cargo de Manuel Valamatos, presidente do Município de Abrantes, e Rui Serrano, presidente da Direção da NERSANT. Segue-se a apresentação dos sistemas de incentivos para empresas, com destaque para áreas como inovação produtiva, internacionalização, qualificação, descarbonização e economia circular, numa intervenção conjunta da NERSANT e da CIM Médio Tejo.

Ao longo da tarde serão igualmente apresentadas linhas de apoio financeiro com Garantia Mútua, incluindo programas como o InvestEU e o InvestEXPORT, bem como outras soluções de crédito disponíveis para as empresas. O programa contempla ainda a divulgação de projetos de formação empresarial e a apresentação do CRInove, uma iniciativa orientada para a promoção da inovação e da competitividade.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia. A sessão termina com um período dedicado a esclarecimentos e questões por parte dos participantes.