Política

Já arrancaram as obras da rotunda em Cortiçóis

Por: Daniel Cepa 21 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Já se iniciaram os trabalhos de construção da nova rotunda em Cortiçóis, sendo uma intervenção há muito aguardada na freguesia de Benfica do Ribatejo. A obra inclui não só a construção da rotunda, mas também a criação de novos passeios, a implementação do sistema de drenagem pluvial e a repavimentação de um troço da estrada.

A empreitada é importante para melhorar, significativamente, a segurança rodoviária e a mobilidade para peões e automobilistas no acesso ao lugar de Cortiçóis.

Recorde-se que, em julho de 2024, a Câmara Municipal de Almeirim aprovou o lançamento do concurso público da empreitada de “Construção de Rotunda e Passeio para a Mobilidade” no cruzamento junto à Quinta de Santa Marta, em Cortiçóis. No entanto, depois de vários concursos ficarem desertos, a obra só viria a ser adjudicada em outubro do ano passado.

À data do lançamento do 1º concurso, a empreitada tinha o valor de 344.694,50 euros, mais IVA, prevendo a transformação do atual cruzamento numa rotunda e a criação de uma zona pedonal segura entre os dois lados da via.

