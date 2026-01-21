Já arrancaram as obras da rotunda em Cortiçóis

Imprimir

Já se iniciaram os trabalhos de construção da nova rotunda em Cortiçóis, sendo uma intervenção há muito aguardada na freguesia de Benfica do Ribatejo. A obra inclui não só a construção da rotunda, mas também a criação de novos passeios, a implementação do sistema de drenagem pluvial e a repavimentação de um troço da estrada.

A empreitada é importante para melhorar, significativamente, a segurança rodoviária e a mobilidade para peões e automobilistas no acesso ao lugar de Cortiçóis.

Recorde-se que, em julho de 2024, a Câmara Municipal de Almeirim aprovou o lançamento do concurso público da empreitada de “Construção de Rotunda e Passeio para a Mobilidade” no cruzamento junto à Quinta de Santa Marta, em Cortiçóis. No entanto, depois de vários concursos ficarem desertos, a obra só viria a ser adjudicada em outubro do ano passado.

À data do lançamento do 1º concurso, a empreitada tinha o valor de 344.694,50 euros, mais IVA, prevendo a transformação do atual cruzamento numa rotunda e a criação de uma zona pedonal segura entre os dois lados da via.