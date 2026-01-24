VMER de Santarém celebra 21 anos ao serviço da emergência médica

Imprimir

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém assinalou, esta sexta-feira, 23 de janeiro, o seu 21.º aniversário, numa cerimónia integrada no SCALABIS – 1.º Congresso de Urgência e Emergência, que decorreu em Santarém.

O evento foi organizado pela Associação Scalabitana de Emergência (ASE), em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), a VMER de Santarém e a Escola Superior de Saúde de Santarém, e reuniu profissionais de várias áreas ligadas à urgência e emergência.

Durante a sessão comemorativa foi destacado o papel determinante da VMER de Santarém na resposta à emergência médica pré-hospitalar. O médico coordenador, Sérgio Eufrásio, sublinhou a importância de uma intervenção rápida e diferenciada, referindo que se trata de “uma resposta imediata, em que rapidamente as equipas chegam ao local”, com capacidade técnica e meios para estabilizar e acompanhar os doentes até ao hospital.

Criada em 2004, a VMER de Santarém já ultrapassou as 42 mil saídas, respondendo a uma área extensa e com população dispersa. Foram ainda apresentados dados da atividade de 2024, com destaque para os tempos de resposta e os principais motivos de acionamento, como dor torácica, alterações do estado de consciência, paragens cardiorrespiratórias e pedidos de apoio diferenciado.

Sérgio Eufrásio referiu ainda que “a viatura médica é uma extensão do próprio hospital à rua”, sublinhando o valor do trabalho pré-hospitalar e os seus benefícios clínicos, muitas vezes difíceis de medir apenas em termos de custos.

O enfermeiro coordenador, Luís Duarte, enalteceu o contributo de todos os profissionais que integraram a equipa ao longo dos anos, afirmando que a VMER é “um elo bastante importante da emergência e da urgência”, permitindo que os doentes cheguem ao hospital mais estabilizados e com melhor qualidade de cuidados.

A cerimónia incluiu momentos de homenagem a antigos coordenadores e elementos da equipa, tendo sido também referida a futura nova base da VMER, apoiada pelo programa Alentejo 2030.