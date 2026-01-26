Câmara retira canteiros do jardim da Biblioteca Municipal para aumentar espaço das tasquinhas

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim está a proceder à retirada dos canteiros nos jardins da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, com o objetivo de reorganizar o espaço e permitir o aumento da área destinada às tasquinhas durante as Festas da Cidade.

O executivo municipal iniciou esta segunda-feira, dia 26 de janeiro, a remoção dos dois canteiros existentes naquela zona, procedendo à colocação de calçada miúda, sem que sejam retiradas as árvores do local.

Segundo a autarquia, a intervenção “pretende melhorar o conforto de quem usufrui das Festas da Cidade”, bem como “aumentar as zonas de esplanada das tasquinhas”, tornando o espaço mais “funcional, seguro e confortável”.

O projeto de requalificação mais profunda para a zona envolvente da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval está previsto para ser concretizado nos próximos anos.

