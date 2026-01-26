Shopping cart

  Home
  Região
  • Condução sob efeito do álcool leva à detenção de 17 pessoas
Região

Condução sob efeito do álcool leva à detenção de 17 pessoas

Por: Inês Ribeiro 26 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Entre 19 e 25 de janeiro, 17 condutores foram detidos no distrito de Santarém por condução sob efeito do álcool, de acordo com a GNR local.

No mesmo período, além das 17 detenções, a força de segurança registou mais 25 detenções, das quais dez ocorreram por condução sem habilitação legal, duas por violência doméstica contra cônjuge ou análogos, duas por falsificação de documentos, uma por tráfico de estupefacientes e uma por crimes relacionados com a imigração ilegal.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detetadas 680 infrações, 110 delas por falta de inspeção periódica obrigatória, 108 por excesso de velocidade, 21 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 22 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

Durante esta semana, ocorreram ainda 103 acidentes, que resultaram em dois mortos, dois feridos graves e 23 feridos leves.

Para além do trânsito, foram levantados 67 autos de contraordenação, incluindo 48 no âmbito de trânsito e segurança rodoviária, nove autos genéricos e dois relacionados com o consumo de produtos estupefacientes.

