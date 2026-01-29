Chamusca recebe Conselho Consultivo da CAP dedicado ao Ribatejo

Imprimir

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) leva esta semana ao Ribatejo o ciclo de Conselhos Consultivos Regionais, depois do arranque da iniciativa na região do Oeste. Trata-se de uma ronda anual de reuniões por todo o país que visa reforçar a auscultação e a articulação entre a direção nacional da CAP e as organizações agrícolas no terreno.

O encontro do Ribatejo realiza-se na quinta-feira, 29 de janeiro, a partir das 10h00, no Auditório da Caixa Agrícola da Chamusca, e irá centrar-se na análise de temas estruturantes para o setor agrícola.

Em destaque estará o impacto do Acordo Mercosul na agricultura portuguesa, bem como o ponto de situação da proposta da Política Agrícola Comum (PAC) para o período 2028-2034. Serão ainda debatidas várias questões levantadas pelas organizações da região, como o financiamento e investimento nas explorações, a gestão dos recursos hídricos, o ordenamento do território, o licenciamento e a simplificação administrativa.

Segundo a CAP, estes conselhos consultivos regionais são um espaço privilegiado de diálogo direto com os agricultores e associações, permitindo identificar prioridades, constrangimentos e soluções ajustadas à realidade de cada território.

A sessão da Chamusca insere-se numa estratégia de proximidade da CAP às regiões agrícolas, procurando reforçar a voz dos produtores do Ribatejo nas decisões nacionais e europeias que vão marcar o futuro do setor.