Depressão Leonardo coloca Almeirim sob aviso amarelo com ventos até 100 km/h

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo devido à passagem da depressão Leonardo, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O alerta meteorológico entra em vigor às 21h00 de quarta-feira, dia 4 de fevereiro e prolonga-se até às 15h00 de quinta-feira, dia 5 de fevereiro.

De acordo com o IPMA, prevê-se um agravamento do estado do tempo, com períodos de chuva por vezes forte e persistente, acompanhados de vento com rajadas que podem atingir os 90 km/h, podendo chegar aos 100 km/h em zonas mais elevadas. As temperaturas mínimas deverão registar uma ligeira subida, sendo esperados valores entre os 11 e os 17 graus.

O agravamento das condições meteorológicas surge numa fase em que o concelho mantém atenção redobrada ao comportamento do rio Tejo e dos seus afluentes. Recorde-se que, recentemente, o Município de Almeirim ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, na sequência da tempestade Kristin e da subida dos caudais.

Face à possibilidade de cheias, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) reforça um conjunto de medidas. Não deve atravessar zonas inundadas, seja a pé ou de carro, nem tentar salvar veículos em áreas com água, devendo sempre respeitar a sinalização e as interdições. É importante evitar estacionar em zonas ribeirinhas, caminhos baixos ou locais que costumam alagar, assim como não se aproximar das cheias por curiosidade. Também deve ser evitado permanecer em caves ou garagens se a água começar a subir.

Quem vive em áreas que podem ficar isoladas deve preparar reservas de água potável e alimentos para vários dias, manter produtos de higiene, dinheiro em numerário, medicação e um kit de primeiros socorros, assim como lanternas, pilhas e um rádio portátil para acompanhar avisos. Documentos importantes devem ser protegidos em sacos impermeáveis, e deve-se ter atenção especial a crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Os animais devem ser retirados de áreas inundáveis com antecedência, garantindo locais seguros e elevados com água e alimento suficiente. Equipamentos e materiais colocados em zonas baixas devem ser retirados ou elevados, e quadros elétricos, motores e tomadas protegidos. Combustíveis, botijas de gás, óleos e outros produtos perigosos devem ser afastados das áreas de risco. Em explorações agrícolas, recomenda-se retirar tratores e máquinas industriais ou agrícolas das zonas sujeitas a cheias.

