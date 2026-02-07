Resgate nas cheias: Condutor pode ser multado e ter que pagar despesa aos bombeiros

Imprimir

Um condutor teve de ser resgatado na tarde deste sábado, dia 7 de fevereiro, na zona da Azeitada, freguesia de Benfica do Ribatejo. O homem ignorou a sinalização existente e arriscou passar por uma estrada de acesso à estrada nacional, apesar de estar inundada.

O nível da água era tão elevado que a carrinha ficou imobilizada, tendo sido necessário acionar os Bombeiros Voluntários de Almeirim, que realizaram o resgate numa operação considerada de risco.

O condutor poderá agora vir a ser sancionado pela GNR e chamado a suportar também os custos da intervenção dos bombeiros. O valor total poderá situar-se entre os 500 e os 600 euros.

A passagem por uma via encerrada ao trânsito pode dar origem a uma coima entre os 60 e os 300 euros. A isto acrescem as despesas relativas à intervenção dos bombeiros, nomeadamente a taxa de saída de veículo pesado 4×4, os quilómetros percorridos do quartel ao local e no regresso, o tempo de trabalho e os valores associados ao serviço operacional, podendo este montante rondar os 200 a 300 euros.

Nunca é demais relembrar os apelos das autoridades para que não se tente atravessar estradas submersas e devidamente sinalizadas.