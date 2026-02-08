Eleições: Afluência às urnas em Almeirim acima da média nacional

Imprimir

A participação dos eleitores no concelho de Almeirim na segunda volta das eleições presidenciais está a ser particularmente elevada. Até às 16h00 deste domingo, a taxa de afluência atingiu os 46,51%, um valor acima da média nacional e considerado alto face a atos eleitorais anteriores.



Pelas 12h00, já tinham votado 22,35% dos eleitores inscritos. Na primeira volta, à mesma hora, tinham votado 21,60%. Estes dado não quer dizer que tenham ido mais pessoas votar, até pelo contrário, porque em Almeirim houve mais votos antecipados.



De acordo com dados oficiais divulgados a nível nacional, a afluência em todo o país situava-se, à mesma hora, nos 45,50%, praticamente em linha com a primeira volta. Almeirim regista assim uma participação superior à média portuguesa.

Na primeira volta, realizada a 18 de janeiro, a afluência nacional às 16h00 foi de 45,51%, valor idêntico ao registado hoje a nível nacional. Em eleições presidenciais anteriores, os números foram bastante mais baixos: em 2021, em pleno contexto de pandemia, a participação às 16h00 era de 35,4% e em 2016 situava-se nos 37,69%.

Desde 1986 que o país não assistia a uma corrida a Belém a duas voltas. Mais de 11 milhões de eleitores foram chamados a votar nesta segunda volta. Hoje, a disputa é entre António José Seguro, apoiado pelo PS, que venceu a primeira volta com 31,21%, e André Ventura, candidato do Chega que obteve 23,52% dos votos.

O valor registado em Almeirim confirma uma mobilização acima do habitual, num contexto marcado também pelas dificuldades provocadas nas últimas semanas pelo mau tempo e pelas cheias no Vale do Tejo.