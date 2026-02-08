NERSANT cria Bolsa de Apoio Empresarial para ajudar comunidades afetadas pelo mau tempo

Imprimir

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria lançou uma Bolsa de Apoio Empresarial com o objetivo de mobilizar a solidariedade do tecido empresarial da região e apoiar a recuperação das comunidades afetadas pela passagem da depressão Kristin.

Através desta iniciativa, as empresas podem disponibilizar diversos recursos para apoiar diretamente os trabalhos no terreno, nomeadamente equipamentos (ferramentas, veículos, maquinaria), materiais (como lonas, telhas, cimento), refeições e até recursos humanos, contribuindo para as ações de limpeza, reparação e reconstrução.

Para esse efeito, a NERSANT criou um formulário online onde as empresas podem registar a sua disponibilidade, indicando os contactos e os meios que pretendem ceder. A informação recolhida será depois partilhada com os municípios, que farão a articulação dos apoios conforme as necessidades identificadas em cada local.

O registo pode ser feito através do formulário disponível em: https://nersant.pt/extra/kristin/bolsa-de-apoio/. A Bolsa de Apoio Empresarial pode ainda ser consultada no canal dedicado criado pela NERSANT em: https://nersant.pt/extra/kristin/

A associação recorda ainda que continua a prestar apoio técnico gratuito às empresas afetadas, nomeadamente na preparação e submissão de candidaturas aos instrumentos de apoio do Governo. Para isso, está disponível o contacto através do e-mail apoioempresarial.kristin@nersant.pt ou do telefone 249 839 501.