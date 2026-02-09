Quinta da Alorna reforça presença internacional em feiras de vinho

Imprimir

A Quinta da Alorna, produtora vitivinícola do concelho de Almeirim, volta a marcar presença nos principais eventos internacionais do setor do vinho, em França e na Alemanha, com o objetivo de reforçar a visibilidade da marca e consolidar a sua posição nos mercados europeus.

Entre os dias 9 e 11 de fevereiro, a Quinta da Alorna participa na Wine Paris, no Hall 4H069 – Stand 75, certame organizado pela Vinexposium que reúne cerca de seis miç expositores de 60 países. A edição deste ano aposta em três espaços dedicados ao setor das bebidas, refletindo as transformações nos hábitos de consumo e nas dinâmicas do mercado internacional.

Já em março, de 15 a 17, a Quinta da Alorna estará presente na ProWein, em Duesseldorf, na Alemanha, considerada a maior feira vitivinícola do mundo. O evento junta produtores, sommeliers, enólogos e especialistas do setor, sendo uma montra privilegiada para apresentar novidades e tendências. Nesta edição, a casa de Almeirim vai dar a conhecer as novas colheitas de brancos de 2025 e algumas das novas colheitas de tintos que serão lançadas ainda este ano.

“Estes eventos são relevantes para a nossa estratégia de expansão, ao estarmos junto dos nossos parceiros e clientes, mas também dos principais produtores mundiais. São oportunidades importantes para reforçarmos a nossa marca, estreitarmos relações com parceiros estratégicos, conhecermos tendências e darmos a conhecer o melhor do Tejo nos mercados internacionais”, sublinha Tomás Caiado, diretor comercial da Quinta da Alorna.

As exportações assumem um papel central na estratégia da empresa, que conta atualmente com mais de 20 vinhos em portefólio, todos produzidos na propriedade, desde a vinha ao engarrafamento, em Almeirim.