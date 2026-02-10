Shopping cart

Rua da Barreira Branca alcatroada após vários anos de espera

Por: Daniel Cepa 10 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Ao fim de vários anos de espera e sucessivos constrangimentos, a obra da rua da Barreira Branca, em Almeirim, caminha para a sua conclusão. A autarquia de Almeirim retomou os trabalhos e já arrancou com a pavimentação da via, uma intervenção há muito aguardada pelos moradores.

A obra insere-se no projeto lançado pela Câmara Municipal de Almeirim em junho de 2022, que contemplava a construção de uma ciclovia, a instalação de nova iluminação pública e a pavimentação da rua da Barreira Branca, no troço entre a rotunda de ligação do Pupo e a Estrada do Vale Peixe. O investimento global ronda os 300 mil euros e foi candidato a fundos comunitários pela autarquia.

Os trabalhos estiveram parados durante anos devido à necessidade de alteração de um poste de média tensão, da responsabilidade da E-Redes, uma situação que só ficou resolvida em fevereiro de 2025. Ultrapassado esse obstáculo, foi possível retomar a empreitada e avançar para a fase final.

Nas redes sociais, a Câmara Municipal de Almeirim refere que “mantém o compromisso de continuar a investir na melhoria das infraestruturas do concelho, garantindo melhores condições de mobilidade e qualidade de vida para a população”.

autarquiacamara municipal de almeirimpoliticarua da barreira branca

