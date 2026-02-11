Shopping cart

  • Home
  • Sociedade
  • Juntas de Freguesia de Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim alertam para e-mails fraudulentos
Sociedade

Juntas de Freguesia de Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim alertam para e-mails fraudulentos

Por: Inês Ribeiro 11 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

As Juntas de Freguesia de Benfica do Ribatejo e de Fazendas de Almeirim alertaram esta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, para um ataque informático que afetou as respetivas contas de e-mail institucionais.

Segundo as informações divulgadas, os e-mails das juntas foram utilizados de forma indevida para o envio automático de mensagens fraudulentas, muitas delas com pedidos de cotação de produtos ou serviços e anexos com vírus. A população é aconselhada a não abrir mensagens suspeitas, não clicar em links e eliminar imediatamente qualquer e-mail que possa ser perigoso.

No caso de Benfica do Ribatejo, o aviso alerta que o incidente ocorre num momento particularmente sensível, em que a freguesia já enfrenta as consequências de recentes cheias e fenómenos meteorológicos extremos. A junta garante que a situação está a ser tratada com caráter de urgência, com todos os esforços a ser feitos para repor a normalidade dos serviços o mais rapidamente possível.

Também a Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim apelou à população para eliminar e-mails suspeitos e não abrir anexos que possam danificar equipamentos informáticos. Ambas as juntas pedem desculpa pelos transtornos causados e agradecem a compreensão da população.

