56 restaurantes criam menus de harmonização com Vinhos do Tejo

Está já a decorrer aquela que é a 12.ª edição do Tejo Gourmet, um evento gastronómico original pela sua dupla vertente. É um concurso, no qual chefes e responsáveis de vinhos são desafiados a criarem menus originais e em que a harmonização é feita com Vinhos do Tejo, e é, em simultâneo, um convite e um espaço aberto à degustação por parte do público em geral. Com periocidade bienal, este ano são 56 os restaurantes aderentes, tendo as suas criações disponíveis na carta até 31 de março.
O Tejo Gourmet é organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, que desafiam um painel de jurados a visitar e a avaliar os restaurantes e os menus submetidos – compostos por entrada, prato, sobremesa e Vinhos do Tejo, exclusivamente certificados com selo de garantia de qualidade e origem DOC do Tejo ou IG do Tejo / Vinho Regional Tejo –, ao mesmo tempo em que o comum gastrónomo o pode fazer. A edição deste ano conta com mais de meia centena de restaurantes, na sua maioria da zona centro do país, mas também do Porto e Norte, do Alentejo e do Algarve e até da Madeira. Um ponto a destacar é o número de restaurantes que participa pela primeira vez – dezassete, no total –, tendo sido esse um objetivo da organização para esta edição.
O Tejo Gourmet 2026 vai premiar o melhor restaurante da competição, avaliado em absoluto, assim como os melhores nas categorias de carta de vinhos. São ainda eleitos os restaurantes melhor classificados nos conceitos gastronómicos a que se candidatam: casa de petiscos, cozinha tradicional, cozinha de autor e cozinha internacional. Em cada categoria, são ainda entregues diplomas de grande ouro, ouro e prata. O anúncio e entrega dos prémios acontecem na Gala Tejo, a 22 de maio, no espaço IVV, em Almeirim.
Este desafiofoi criado com o claro objetivo de promover os Vinhos do Tejo, aumentando a sua presença nas cartas vínicas da restauração nacional, de Portugal Continental e ilhas. Em paralelo divulga os restaurantes e premeia as harmonizações idealizadas pelos profissionais de sala e cozinha, numa simbiose a dois palatos. Com a primeira edição em 2010, começou por ser um concurso de âmbito regional, passando, em 2012, a contemplar os restaurantes de lés-a-lés de Portugal, incluindo as ilhas. Esta mudança contribuiu para o seu crescimento, quer em qualidade, quer em quantidade no que diz respeito ao número de restaurantes participantes.
Todas as informações sobre o Tejo Gourmet 2026 estão disponíveis em www.confrariadotejo.pt.
TEJO GOURMET 2026
Lista de Restaurantes Participantes/Aderentes
A Lúria, Tomar
A Varanda do Parque, Santarém
A Tascaria, Entroncamento
Adega do Convento, Mafra
Amassa, Santarém
Areias da Telha Restaurante Beachbar, Fonte da Telha
A Regional Valonguense, Valongo
Atlântico View – Hotel Miramar Sul, Nazaré
Aveiramariscos, Aveiras de Cima
Cabra Preta, Castelo Branco
Café Alentejo, Évora
Carvão Grill House, Funchal – Madeira
Casa da Amieira, Amiais de Cima – Santarém
Casa Cunha Leal, Alcaide – Fundão
Casa dos Torricados, Santarém
Cordel Maneirista, Coimbra
De’Gustar, Torres Novas
Deselegante, Santarém
DiGusto, Santarém
Dom Joaquim, Évora
Dona Laura Vinhos e Petiscos, Évora
Giulietta, Santarém
Inesperado, Cartaxo
Landeira, Tomar
Laranjinha Bistrô & Grill, Caniço – Madeira
Mar Aberto – Miramar Hotel & Spa, Nazaré
Meeting, Leiria
Moinho Central Vila da Marmeleira, Rio Maior
Mouchão, Tomar
Nobre Vinhos e Tal, Guarda
NUMA Restaurante, Portimão
O António Moncarapacho, Olhão
O Castelo, Belver
O Cavalo do Sorraia, Alpiarça
O Picadeiro Alvito, Tomar
O Provence Proença-a-Nova, Castelo Branco
Os Americanos, Peniche
ODE Cellar Door, Vila Chã de Ourique – Cartaxo
Oxalis – Hotel Casa Velha do Palheiro Relais & Chateaux, Funchal – Madeira
Palatium – Pestana Palácio do Freixo, Porto
Palhinhas Gold, Rio Maior
Pátio da Graça, Santarém
Petrarum Domus, Óbidos
Rib Beef & Wine Porto – Pestana Vintage Porto Hotel, Porto
Roots, Torres Vedras
Sintonia, Salvaterra de Magos
Sushiday, Entroncamento
Taberna by Lucia Ribeiro, Almancil
Tascá, Santarém
Tasquinha do Lagar, Marmeleira – Rio Maior
Terra Chã, Alcobertas – Rio Maior
Tum Tum, Torres Novas
Vestigium, Reguengo Pequeno – Lourinhã
Villa Lausana, Lousã
Vintage, Pombal
Xisto Espinhal, Penela