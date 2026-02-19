Shopping cart

Economia

NERSANT promove sessão em Almeirim sobre oportunidades de investimento e fundos comunitários

Por: Inês Ribeiro 19 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria promove, no próximo dia 25 de março, em Almeirim, uma sessão de esclarecimento dedicada às oportunidades de investimento com recurso a fundos comunitários e instrumentos de financiamento disponíveis para as empresas.

A iniciativa realiza-se entre as 16h00 e as 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, e integra o roadshow “Ribatejo Invest 2030”, que está a percorrer vários concelhos da região com o objetivo de aproximar a informação estratégica do tecido empresarial local.

A sessão tem como principal finalidade esclarecer empresários e gestores sobre os mecanismos de apoio previstos no âmbito do atual quadro comunitário, bem como apresentar soluções de financiamento que possam impulsionar projetos de crescimento, inovação e competitividade.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia através do portal online da NERSANT.

