Urgência do Hospital de Santarém condicionada por falta de médicos

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O Serviço de Urgência do Hospital Distrital de Santarém enfrenta constrangimentos nos dias 19 e 20 de março, devido à falta de médicos em várias especialidades, situação que está a obrigar ao reencaminhamento de doentes para outras unidades hospitalares.

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) esclarece que a urgência se mantém em funcionamento nas áreas de Medicina Interna e Clínica Geral, embora com limitações na capacidade de resposta em especialidades como Ortopedia, Anestesiologia e Ginecologia/Obstetrícia. De acordo com a instituição, estas dificuldades resultam da escassez de médicos a nível nacional.

Face a esta realidade, foi solicitado ao CODU/INEM o reencaminhamento de doentes para outras unidades do Serviço Nacional de Saúde, garantindo, segundo a ULS, que os utentes continuam a receber cuidados “em tempo útil”.

Os constrangimentos verificam‑se em vários períodos: Ortopedia: condicionada entre 08h30 e 20h30 de 19 de março; Urgência geral: condicionada entre 08h30 de 19 de março e 23h00 de 20 de março; Urgência obstétrica (bloco de partos): condicionada entre 20h30 de 18 de março e 08h30 de 21 de março; Ginecologia: limitada entre 08h30 de 19 de março e 08h30 de 21 de março

A ULS Lezíria acrescenta que, no caso das urgências obstétricas, está assegurada a articulação com outras unidades hospitalares, nomeadamente com a ULS do Médio Tejo e a ULS do Oeste, garantindo a continuidade dos cuidados.

A entidade recomenda ainda que os utentes contactem a Linha SNS 24 antes de se deslocarem ao hospital, sempre que possível, de forma a evitar deslocações desnecessárias e permitir um encaminhamento adequado.