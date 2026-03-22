Ténis: Almeirim sagra-se tricampeão regional de veteranos

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A equipa de veteranos +50 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim renovou o título regional da Associação de Ténis de Leiria, voltando assim a marcar presença no Campeonato Nacional de equipas.

Num fim de semana de jornada dupla, a equipa almeirinense começou por bater o CLAC do Entroncamento por 5-0 e depois o Clube Ténis de Torres Novas, com o mesmo resultado.

Frente ao Entroncamento, José Rodrigues venceu João Pimenta Coelho por duplo 6/2 enquanto Rui Santos bateu Miguel Pimenta por duplo 6/0 e Pedro Alves selou a vitória frente a Fernando Jalles por 6/1 e 7/5.

Nos encontros de pares, Pedro Alves e Rui Santos venceram João Pimenta Coelho e Nuno Bicho por 6/1 e 6/2 e José Rodrigues e Vasco Neves bateram Miguel Pimenta e Fernando Jalles por 6/4, 6/7 e 10-7.

Na jornada decisiva, frente à Torres Novas, José Rodrigues venceu Paulo Almeida por 6/1 e 6/0 enquanto Rui Santos venceu José Gomes por 6/0 e 6/3. Gonçalo Pestana selou a vitória frente a Nuno Domingues por 6/0 e 6/2.

Em pares, José Rodrigues e Pedro Alves venceram Nuno Domingues e Paulo Cruz por duplo 6/0 enquanto Gonçalo Andrade e Paulo Afonso bateram Paulo Almeida e José Lima por 6/0 e 6/2.

Com esta vitória, a equipa do Ténis Almeirim sagra-se tricampeã regional da Associação de Ténis de Leiria voltando a marcar presença, pelo terceiro ano consecutivo, no Campeonato Nacional de equipa.

A equipa de veteranos +50 é capitaneada por José Rodrigues e integra Gonçalo Andrade, Paulo Afonso, Rui Santos, Pedro Alves, Ricardo Cardoso, Vasco Neves e Francisco Freire.