GNR detém 46 pessoas com destaque para condução sob efeito de álcool e sem habilitação legal

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A condução sob efeito do álcool e sem habilitação legal estiveram entre os principais motivos das detenções realizadas pelo Comando Territorial de Santarém da GNR entre 16 e 22 de março. Durante a semana, foram detidas 46 pessoas, 15 por condução sob efeito de álcool e nove por condução sem habilitação legal.

Segundo o balanço operacional divulgado pela GNR em comunicado ao Jornal O Almeirinense, completam ainda o quadro de detenções oito casos por desobediência, três por furto em supermercado, dois por posse de armas proibidas, um por violência doméstica, um por falsificação de documentos e um por resistência e coação sobre funcionário.

No âmbito da fiscalização rodoviária, os militares detetaram 447 infrações. A falta de inspeção periódica obrigatória foi a irregularidade mais frequente, com 98 casos, seguida do excesso de velocidade, com um registo de 79 veículos, e da ausência de seguro de responsabilidade civil, com 31 ocorrências.

Registaram-se ainda 21 infrações relacionadas com tacógrafos, 19 por condução com taxa de álcool acima do permitido por lei, 14 por falta ou uso incorreto do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, 13 por utilização indevida do telemóvel durante a condução e 12 por falhas na iluminação e sinalização.

Durante o período analisado, foram também registados 89 acidentes rodoviários, que resultaram em dois feridos graves e 22 feridos leves. Para além da sinistralidade, a fiscalização geral resultou na emissão de seis autos de contraordenação, quatro no âmbito de trânsito e segurança rodoviária, um auto genérico e outro relacionado com consumo de produtos estupefacientes.