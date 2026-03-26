Município de Alpiarça participa na 1.ª edição da Academia Turismo do Alentejo e Ribatejo

Imprimir

O Município de Alpiarça está a participar na 1.ª edição da Academia Turismo do Alentejo e Ribatejo, iniciativa que decorre entre 26 e 28 de março, no Hotel Vila Galé Alentejo Vineyards, em Santa Vitória (Beja), reunindo técnicos e profissionais do setor turístico de vários municípios da região.

A representação de Alpiarça está a cargo das equipas de Turismo e Comunicação do município, com o objetivo de reforçar competências, promover a partilha de conhecimento e acompanhar tendências emergentes na promoção e desenvolvimento turístico.

A sessão de abertura contou com a apresentação da Estratégia do Destino, conduzida pelo presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, José Manuel Santos, numa sessão moderada pelo vice‑presidente da entidade, Pedro Beato, que enquadrou os principais desafios e oportunidades do destino.

O programa inclui várias sessões temáticas dedicadas a áreas consideradas estratégicas para o setor, nomeadamente o futuro do turismo, marketing territorial, inteligência artificial aplicada à promoção turística, análise de dados, qualificação do atendimento nos postos de turismo e comunicação estratégica de eventos municipais.

Durante os três dias de formação, os participantes realizam também visitas técnicas a projetos ligados ao enoturismo, à oferta equestre e à capacidade hoteleira da região, permitindo contacto direto com boas práticas e exemplos diferenciadores no setor.

A participação do Município de Alpiarça na Academia insere‑se na estratégia de valorização do território e de qualificação contínua dos recursos humanos, contribuindo para políticas de promoção turística mais inovadoras, sustentáveis e alinhadas com desafios atuais do setor.