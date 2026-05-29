PARA HOJE / 29.MAI

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Todos temos bons e maus pensamentos. E todos gostávamos que a vida e as situações nos provocassem mais pensamentos bons do que maus. Mas somos bombardeados todos os dias com tanto negativismo, que há quem duvide que haja um bom pensamento que não seja ingenuidade. Em vez de ser ingénuos, temos que ser corajosos e criativos, procurando despertar em nós bons pensamentos a partir daquilo que vivemos, mesmo do que parece negativo ou gasto. A fé ajuda-nos a adquirir essa capacidade.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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