Agricultores vão receber 20 milhões de euros em apoios extraordinários até ao final da semana

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O Governo vai pagar até ao final desta semana um apoio extraordinário de 20 milhões de euros destinado a compensar o aumento dos custos de produção na agricultura, nomeadamente com fertilizantes e outros fatores essenciais à atividade.

O apoio será atribuído sob a forma de subvenção não reembolsável e destina-se aos agricultores com superfícies agrícolas ou animais elegíveis, previamente identificados e notificados pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP).

Segundo o Ministério da Agricultura e Mar, o IFAP deverá concluir a totalidade dos pagamentos até 31 de julho de 2026.

Do montante global previsto, cerca de 6,98 milhões de euros destinam-se à componente animal, abrangendo 18.689 beneficiários, enquanto aproximadamente 12,94 milhões de euros serão distribuídos pela componente de superfícies agrícolas, beneficiando 40.708 agricultores.

No mesmo dia será também processado o pagamento do apoio extraordinário ao gasóleo colorido e marcado, relativo aos consumos efetuados durante os meses de abril e maio, no âmbito das medidas aprovadas pelo Governo para apoiar o setor agrícola.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Mar, a operacionalização desta medida foi concluída em menos de dois meses, desde a aprovação até ao apuramento dos montantes e respetivo pagamento.

O Governo considera que esta rapidez demonstra o compromisso de garantir respostas eficazes aos agricultores, numa altura em que o setor continua a enfrentar pressões significativas resultantes do aumento dos custos de produção.