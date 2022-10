Município abre candidaturas para bolsas de estudo

A Câmara Municipal de Almeirim abriu, no dia 1 de outubro, as candidaturas relativas às bolsas de estudo para o letivo de 2022/2023 no ensino superior.

As candidaturas prolongam-se até ao final do mês de outubro e devem ser feitas através desta ficha de candidatura.

A atribuição de bolsas de estudo têm como objectivo promover “a melhoria da qualificação profissional dos jovens do Município, dotando-o de quadros técnicos, suporte humano indispensável ao desenvolvimento socioeconómico e cultural do meio local.” Pretende-se, também, “proporcionar apoio àqueles que, dada a sua situação económica, não teriam possibilidade de ingressar e prosseguir os seus estudos no ensino superior, por não verem satisfeito o apoio para bolsa de estudo.”