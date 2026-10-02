Já estão abertas as candidaturas às bolsas de estudo do ensino superior da Câmara de Almeirim

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Já estão a decorrer as candidaturas às Bolsas de Estudo para o Ensino Superior da Câmara Municipal de Almeirim, referentes ao ano letivo 2026/2027. O prazo termina a 31 de outubro.

De acordo com a Câmara Municipal, o objetivo desta medida é promover a qualificação profissional dos jovens do concelho e garantir a formação de quadros técnicos essenciais ao desenvolvimento socioeconómico e cultural da região.

Ao mesmo tempo, as bolsas visam apoiar estudantes em situação económica mais frágil, que de outra forma poderiam não ter condições para ingressar ou prosseguir os seus estudos no ensino superior.

O boletim de candidatura e o regulamento podem ser consultados no site da Câmara Municipal de Almeirim, onde estão disponíveis os documentos necessários para o processo.