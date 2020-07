Aumento do desemprego em Almeirim

O concelho de Almeirim registou um crescimento de 36% de desemprego entre abril de 2019 e abril de 2020.

De acordo com dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e apresentados pelo Jornal de Negócios, Almeirim contou com 649 desempregados inscritos em centros de emprego, sendo mais 172 casos que em 2019 com 477 desempregados. No entanto, Almeirim conta com menos 3,8% que em Alpiarça que chegou quase aos 40% de desemprego.

A mesma fonte destaca que a pandemia causada pela Covid-19 foi o motivo para a subida do número de desempregados em Portugal mas cita que estas “variações foram bem distintas tendo em conta a região do país”.

As zonas do país mais afetadas por esta subida foram o Algarve, Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo. No entanto, as zonas a norte do país como Mogadouro e Mirandela tiveram uma descida no número de desempregados, com 1,5% inscritos em centros de emprego.

No entanto, o Jornal de Negócios salienta que “dados do relatório do IEFP de abril podem pecar por defeito quanto à dimensão do desemprego, já que nesse mês grande parte da população estava ainda confinada em casa. Daí que muitas pessoas que perderam o emprego podem não ter procedido à inscrição no centro de emprego à procura de novo posto de trabalho”.

Mariana Cortez