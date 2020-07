Márcio Sampaio conquista sexto título no Brasil

Seis títulos para Márcio Sampaio, treinador almeirinense que integra a equipa técnica de Jorge Jesus no Flamengo. Na última madrugada, o Fla derrotou o Fluminense, por 1-0, e arrecadou o 36.º campeonato Carioca do seu historial.

No Estádio Maracanã, despido de público devido à pandemia de Covid-19, um golo de Vitinho, lançado pelo treinador português aos 87 minutos, sobre o final dos descontos, aos 90+5, ditou o triunfo do mengão, que já havia levado a melhor no jogo da primeira mão da final, por 2-1.



Trata-se do quarto título para o Flamengo em 2020, depois das conquistas da Supertaça sul-americana, da Supertaça brasileira e da Taça Guanabara, a primeira fase do campeonato Carioca.