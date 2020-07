Já começou a colocação do novo relvado do Fazendense. Depois de concluídos os preparativos para a colocação do relvado sintético, a empresa RED começou o colocar o novo tapete verde no Complexo Desportivo do Fazendense

A relva já tinha chegado no dia 5 maio, no dia em que a Câmara Municipal de Almeirim e o clube assinaram o contrato programa.

Este é um investimento de cerca de 180 mil euros e vai estar ao serviço de quase 150 atletas.