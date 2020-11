Escolas do concelho entre as que mais selos recebem

As escolas do concelho de Almeirim conseguiram 32 selos no concurso #SeloEscolaAmigaCrianca com o projeto “FAPOESTEJO: Webinar Educação” na áreado Envolvimento da Família, envolvendo escolas de todo o país.



Num ano atípico, as escolas reinventaram-se para recriar a escola, onde todos seempenharam por ajudar nesta reinvenção.



Esta edição da Escola Amiga contou com o maior número de candidaturas de sempre, cerca de 3800 candidaturas! Neste ano participaram cerca de 24 Municípios dos nossos 36 Municípios das três regiões.



Segundo a CONFAP, um dia surgiu a ideia. O desafio foi lançado. Era só um sonho, quase uma utopia…

Um sonho de uma escola além das aulas e conteúdos. Uma escola de aprendizagem, envolvimento e sentimentos. As escolas disseram “Presente” e vieram e aceitaram o desafio. Reuniram alunos, professores, auxiliares, encarregados de educação e os projetos nasceram e foram crescendo.

A utopia passou a ser realidade e um novo conceito de escola nasceu, projeto após projeto, edição após edição. Escolas Amigas desenhavam-se no horizonte.

E num ano atípico, o desafio foi de novo lançado. Ainda mais desafiante: uma escola nova precisava de ser inventada.

E, mais do que nunca, as escolas vieram e reinventaram-se para recriar a escola. Criatividade, altruísmo, empenho, sentimentos. As bases de uma escola ainda melhor foram criadas e o impossível passou a ser real.

Esta edição da Escola Amiga contou com o maior número de candidaturas de sempre! 3800 candidaturas mostraram que a escola esteve lá para os alunos e família.



Agora é o momento de distinguir quase 1000 Escolas com o selo Escola Amiga! Cada selo é sinal de que naquela escola o coração está na base das aprendizagens e do crescimento. Cada selo é sinal de que naquela espaço a escola vai além dos seus muros.

Crescer e aprender em cada uma daquelas escolas é ser mais feliz!