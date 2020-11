MovAlmeirim incentiva a apoios a empresas no âmbito da Covid-19

A Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim (MovAlmeirim) avisa as microempresas e pequenas empresas do comércio, restauração e atividades culturais que, a partir do dia 25 de novembro, podem candidatar-se ao Programa Apoiar.pt.

Segundo a mesma fonte, o programa destina-se às empresas que “tenham sofrido quedas de faturação superiores a 25% nos primeiros nove meses de 2020”.

As empresas e microempresas do concelho de Almeirim podem candidatar-se através do Balcão Portugal 2020 e em caso de dúvida, poderão consultar os sites com as perguntas mais frequentes e a ajuda online.