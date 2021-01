Covid-19: Homem morre em casa com novo vírus

Com os número a aumentarem bastante no concelho, o Jornal O ALMEIRINENSE sabe que o número de mortes voltou a subir e são agora 13.



A última pessoa a não resistir à Covid-19 foi um homem com 70 anos que morreu, esta segunda-feira, dia 11, em casa depois de ter testado positivo.



O nosso jornal sabe que o homem tinha ainda outras problemas de saúde. A companheira está também infetada em casa e foi ela a dar o alerta.



Os números nesta segunda-feira, em Almeirim, vão voltar a subir.



No boletim diário, o Presidente da Câmara anuncia que há quatro novos casos e estão recuperados 346 pessoas. A taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 546 por 100 mil habitantes.