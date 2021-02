Aviso Amarelo para Almeirim

O Distrito de Santarém está com um aviso amarelo para o dia 20 de fevereiro. De acordo com os avisos meteorológicos emitidos pela IMPA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o distrito de Santarém encontra-se em aviso amarelo, devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, entre as 12:00h e as 18:00h do dia 20 de fevereiro, sábado.



Efeitos Expetáveis

Em função das condições meteorológicas presentes e previstas é expectável:

– Piso rodoviário escorregadio por eventual acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água;

– Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem;

– Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água, nas zonas historicamente mais vulneráveis;- Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;

– Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preiamar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis;

– Danos em estruturas montadas ou suspensas;

– Possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia;

– Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência;

– Desconforto térmico na população pela conjugação da temperatura mínima baixa e do vento.