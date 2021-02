No dia 19 de foram confirmados 1205 casos confirmados concelho com um acréscimento de oito casos em relação a ontem e 80 casos ativos no concelho.



As autoridades informam ainda que há 1097 pessoas recuperadas e 28 óbitos. A taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 496 por 100 mil habitantes.

Hoje foi o 3.ª dia da vacinação da 1.ª fase da população com mais de 50 anos e com patologias e dos mais de 80 anos. Ao todo foram administradas 250 vacinas.