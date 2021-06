Marta Carvalho é Campeã Nacional

Marta Carvalho sagrou-se Campeã Nacional de Fundo no escalão Cadete Feminina, na prova realizada em Castelo Branco com a totalidade de 64,95kms.



A atleta residente em Almeirim, com 15 anos, pertencente à equipa ExtremoSul.



Depois de três provas realizadas da Taça de Portugal, Marta Carvalho é líder com 135 pontos, faltando apenas uma prova para o final da competição.