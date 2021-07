Autáquicas 2021: Os nomes que faltavam na lista da CDU

As listas da CDU entregues a 29 de julho, no Tribunal de Almeirim, são compostas por 117 candidatos, distribuídos pelos seis órgãos do concelho, apresentando assim oficialmente a CDU a sua candidatura a todas as Assembleias de Freguesia, bem como à Câmara e Assembleia Municipal.

Paulo Colaço. 42 anos. Tem o 12°ano. Trabalha na Sumol+Compal em Almeirim é dirigente sindical da União dos Sindicatos de Santarém e é o candidato à Junta de Freguesia de Almeirim.



José Carlos Avós, Operador Florestal de 30 anos, volta assumir candidatura na Raposa.

Do total de candidatos, cerca de 51% são mulheres e 49% são homens, cujas idades variam entre os 19 e os 81 anos, sendo a média os 50 anos, o que revela um equilíbrio das várias faixas etárias. As listas continuam a apresentar homens e mulheres que se iniciam na actividade política do seu concelho, num sinal de vitalidade do projecto da CDU em Almeirim. Vários dos candidatos são pessoas independentes que encontram na CDU um amplo espaço democrático de participação e transformação da sociedade.