Concelho administra mais 310 vacinas contra a Covid-19

O concelho de Almeirim conta com mais 310 vacinas administradas na população do concelho, com dados registados até ao dia 12 de agosto de 2021.

Atualmente, já foram administradas 30.604 vacinas, onde 14.744 equivalem à primeira dose, 13.368 à segunda dose e 2492 pessoas receberam a dosagem única de vacinas contra a Covid-19.

A população do concelho de Almeirim com mais de 18 anos de idade que queria ser vacinados contra a Covid-19 precisam apenas de se deslocar ao Centro de Vacinação que se encontra localizado no Campus da Proteção Civil. Os almeirinenses podem deslocar-se ao Centro de Vacinação de segunda a sábado das 09H00 às 12H00 e das 14H00 às 15H30.