Operação Migrante – Segurança das Celebrações da Peregrinação Aniversária de agosto

A Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, de dia 12 a 15 de agosto, realiza uma operação policial em Fátima de modo a garantir a segurança e tranquilidade pública, o controlo do tráfego rodoviário e a prevenção criminal no Santuário de Fátima e nas áreas envolventes.

Tratando-se de um evento de grande impacto a nível nacional e internacional, que reúne milhares de peregrinos, a GNR encontra-se a desenvolver uma operação para garantir a segurança das pessoas, bem como a fluidez rodoviária em Fátima e nos seus acessos. Esta operação, que culminará com a realização das celebrações religiosas no dia 15 de agosto, conta com diversas especialidades da Guarda, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, patrulhamento ciclo, de binómios a cavalo e de ordem pública.

Para que as celebrações decorram em segurança, a Guarda Nacional Republicana recomenda:

Dirija-se o mais cedo possível a Fátima e preferencialmente para os parques a sul;

Consulte o Facebook da GNR – Comando Territorial de Santarém para saber a localização e lotação dos parques de estacionamento disponível aqui.

Identifique, memorize ou fotografe o local onde estaciona a sua viatura ou do local de embarque do autocarro;

Apela-se ao cumprimento das regras e das orientações da Direção Geral de Saúde (DGS), por forma a garantir a segurança de todos.

Esta operação conta ainda com o reforço de outras unidades da GNR.