“Cultivo a relação de grande proximidade com os clientes e o à vontade que têm comigo”

PEDRO DA FRUTA Pedro Matos tem 30 anos e, no dia 1 de julho, abriu o novo armazém do seu negócio de frutas e hortícolas. Pedro falou com O Almeirinense sobre a expansão do negócio, os produtos que vende e as suas expetativas para o futuro.

Abriu o novo espaço há pouco tempo. Sentia a necessidade de expandir o seu negócio?

Claramente uma necessidade. Estava tudo centralizado em mim e, felizmente, a atividade vinha tomando evolução positiva. Enquanto empresário em nome individual, e sozinho, a situação tornar-se-ia insustentável a curto prazo. Foi uma decisão importante e um passo que precisava de ser dado mas, ao ser dado, teria que ser da forma que foi, ponderado e rodeado de pessoas que me ajudaram em todo este processo.

A equipa foi reforçada com mais três colaboradores, ou seja, mais três postos de trabalho.

Este é um negócio de família. Conte-me um pouco da história e como tudo começou.

Tudo começou com o meu pai. Desde muito novo acompanhei sempre a venda que ele fazia de porta a porta, os mercados, via como fazia e aprendi sempre com ele. Fazer a venda de porta a porta sempre foi algo que gostava e, com a sua partida, senti que o meu dever era continuar a sua experiência e pôr em prática tudo o que com ele aprendi, muitas vezes sem ele próprio saber que me estava a ensinar e que eu estava a assimilar.

Quais os produtos e serviços que disponibilizam?

Fazemos revenda de frutas e hortícolas. Fornecemos restaurantes, entidades públicas e pequeno comércio desta área. Atualmente, em melhores condições de armazenamento e na eficácia da resposta aos pedidos dos clientes, sendo que, também, a nossa oferta é agora muito mais vasta.

A sua banca no mercado já existe há uns anos. Há uma relação de proximidade com os clientes? Tem alguma história que nos queira contar?

Sou conhecido, com orgulho, como o Pedro da Fruta. Modéstia à parte, é a minha imagem de marca que mantenho agora associada ao nome da recém-criada empresa Fresco Puro. Efetivamente, “cultivo” a relação de grande proximidade com os clientes e o à vontade que têm comigo é refletido no dia-a-dia. Poderei dizer que é o retorno da humildade que sempre me norteou e norteia. A aprendizagem das vendas em feiras (estamos nas feiras de Almeirim e Santarém) é geradora de uma fantástica experiência relacional com o cliente. Uma história que queira contar? As melhores são as que resultam das artimanhas que se veem nas feiras pelos “amigos” do alheio, ou seja, querem fruta e levam a do Pedro sem a pagar!

Quais são as suas expectativas e projetos futuros para o negócio?

Com a criação da Fresco Puro, pretende-se uma nova realidade empresarial, profissional e institucional, para estar no mercado, cada vez mais exigente. Apesar do à vontade que grande parte dos clientes já têm comigo, é importante que tenham a certeza de que estamos a trilhar um novo caminho com vista a proporcionar ao consumidor garantia da melhor qualidade do produto pelo qual está a pagar. Isto também foi determinante a repensar a imagem de marca, que julgo diferenciadora, inovadora e com formas de trabalhar também elas diferentes e mais competentes.

Que mensagem gostaria de deixar aos almeirinenses?

Que visitem o nosso espaço, onde o cliente pode entrar e comprar o que está a ver, e que consumam frutas e hortícolas de primeira qualidade. Na dúvida, perguntem sempre qual a origem. Se vos disserem que são comprados no Pedro da Fruta / Fresco Puro, terão a garantia e a confiança de produtos frescos e da melhor qualidade. Por fim, permito-me agradecer ao Jornal O Almeirinense esta oportunidade e ao facto de estarem atentos ao Pedro da Fruta / Fresco Puro. Bem-haja!