Decorreu esta segunda-feira, dia 4 de outubro, greve dos professores com dezenas de escolas portuguesas fechada e com milhares de alunos sem aulas.

No entanto, as escolas do concelho de Almeirim continuaram a funcionar. No Agrupamento de Escolas de Almeirim, cerca de 1/5 dos professores aderiram à greve.

No Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, não houve grande adesão à greve e as escolas continuaram abertas.