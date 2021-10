Sónia Colaço está de saída do executivo que trabalhou na Câmara Municipal de Almeirim nos últimos oito anos. Assume que não é um adeus, até porque vai contínuar mas na Assembleia Municipal.



O Jornal O ALMEIRINENSE teve acesso ao discurso que fez na última reunião de Câmara.



“Tendo em conta que esta é a última reunião pública neste mandato, permitam-me uma breve nota, pois enquanto representante da CDU na vereação ao longo destes oito anos, o trabalho realizado foi sempre no sentido de valorizar

o papel deste órgão executivo. As questões levantadas que pretendiam melhorar os esclarecimentos das propostas, as alterações apresentadas que considerava ser para melhoria dos diversos documentos, nomeadamente regulamentos, bem como a apresentação de algumas propostas, como a construção do canil/gatil, foram sempre realizadas tendo em conta a defesa dos interesses da população do nosso concelho. É com sentido de dever cumprido que termino este ciclo, acreditando que o que foi feito, foi para valorizar e dignificar o poder local democrático em Almeirim. Também acredito que a CDU continuará, com a próxima representante na vereação, a ser a voz que questiona e que apresenta alternativas, tendo em vista o bem-estar das nossas populações e o desenvolvimento da nossa terra, de forma equilibrada e justa.

A todos só posso desejar um bom trabalho”, disse



Não perca no jornal de 15 outubro, a reportagem alargada com Sónia Colaço.