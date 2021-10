Sporting negoceia renovação de Bragança, avança Jornal A Bola

Primeiro jogo a titular esta época, no sábado com o Arouca (2-1), empenhou-se no meio-campo do Sporting, com destaque para a precisão de passe, e tem a renovação em marcha. Daniel Bragança, 22 anos, tem contrato até junho de 2024 e sabe A BOLA que já existem conversas sobre o prolongamento do vínculo e naturalmente também sobre o correspondente aumento salarial.



Esta titularidade, que surgiu ao sétimo encontro em que participou em 2021/2022, aparece também numa altura em que já existem conversas tendo em vista a renovação do contrato, por no mínimo mais um ano, até junho de 2025, altura em que terminam os vínculos de jogadores que assinaram novos contratos no último ano, ou até 2026, segurando os verdes e brancos o jogador por cinco temporadas. Atualmente num dos patamares mais baixos da folha salarial da administração sportinguista, Bragança terá de subir para posição intermédia, como subir deve também a cláusula de rescisão, dos atuais €45 M para os €60 M, valor de tabela para médios e avançados do plantel A.

Fonte: Jornal A BOLA