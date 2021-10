Benfica do Ribatejo: Surto de Covid-19 em lar

Um lar privado de Benfica do Ribatejo encontra-se com um surto de Covid-19. O lar conta com 18 infetados com o vírus. De momento, a situação encontra-se estável, apurou O ALMEIRINENSE, e nenhum dos infetados foi internado.

O surto encontra-se a ser acompanhado pelo Delegado de Saúde e já foram tomadas medidas de controlo à Covid-19, como a testagem, as restrições de visitas aos idosos e também a criação de uma sala para os utentes que não se encontram infetados com a Covid-19.

No concelho de Almeirim, do dia 6 para 7 de setembro, foram registados 35 óbitos, 1623 casos confirmados, 1550 pessoas recuperadas, 38 casos ativos e a taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 279 por 100 mil habitantes.

Imagem Ilustrativa