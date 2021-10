Vacinação contra a Gripe começou hoje

Começou esta sexta-feira, dia 8 de outubro, a primeira fase da vacinação contra a Gripe para utentes grávidas que residem no concelho de Almeirim.

As utentes do concelho de Almeirim que estejam grávidas e que não foram contactadas, podem agendar a vacina pelo contacto 962 047 217 em dias úteis das 9H30 às 13H00 e das 14H00 às 16H30.

A campanha de vacinação contra a Gripe e dose de reforço contra a Covid-19 para utentes com mais de 80 anos vai arrancar no dia 11 de outubro. A campanha vai decorrer no Centro de Vacinação com agendamento prévio através de mensagem ou contacto telefónico em dias úteis das 9H00 às 13H00 e das 14H00 às 15H00.

Portugal adquiriu mais vacinas contra a Covid-19 este ano do que em 2020 e as farmácias contam com 900 mil vacinas para administrar.