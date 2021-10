Alunos do concelho de Almeirim recebem prémio Dr.António Cláudio

A Escola EB 2,3 de Fazendas de Almeirim recebeu nos dias 8 e 9 de outubro a atribuição dos prémios Dr.António Cláudio aos melhores alunos do concelho de Almeirim.

No dia 8 de outubro, foi a entrega do prémio aos alunos do 5º ao 7ºano e no dia 9 a entrega aos alunos do 8º ao 12ºano. Os alunos que receberam o prémio Dr.António Cláudio foram:

5ºano:

Menções Honrosas: Alexandra Troca Silva; Carolina Coelho Feliciano; Francisco Santos Sirgado; Inês Filipe Caetano Martins Ferreirinho; Inês Sofia Lopes Vieira Crespo; Matilde Teodoro Engrácio; Raquel Sofia Gonçalves Falcão; Rui Sá Vargas; Simão Pedro Pedrosa da Rosa Rodrigues; Tomás Pereira Henriques.



1ºPrémio: Afonso Alexandre da Silva Antunes Guerra; Afonso Fidalgo Silva; Ana Coelho Diogo Duarte; David Domingos Pina da Silva; Henrique Martim da Costa Mourão; Leonor Alves Carla; Madalena Ferro Pereira; Mafalda Pinhal do Canto; Maria Madalena Lopes Pratas Simões; Oceana R. Alagoa do Rosário Prata; Pedro Cruz Sardinheiro; Ravi Gabriel de Jesus Sousa da Silva; Rodrigo Alves da Cruz; Santiago Domingos Martins Santo de Oliveira; Santiago dos Santos Guedes; Santiago Filipe da Silva Costa; Sofia Ferreira Sequeira; Tiago Rafael da Costa; Xavier Lindinho Martins Seoane Bento.



6ºano:

Menções Honrosas: Ariana Alves Amaral; Carolina Ferreira Azoia; Carolina Maria Lopes; Gonçalo Maurício Rodrigues; Inês Alfaro da Silva; Inês Margarida Alberto Gomes; Joana Rita Botas Marques; Leonor Maria Caniço Arsénio; Margarida Pedroso Fortunato; Maria Clara Silva Rodrigues; Maria Eduarda Nunes Vieira; Maria Inês Constantino Delares Faustino; Martim Baptista Domingos; Matilde Rodrigues Aranha.



1ºPrémio: Martim Branco Varela; Martim Lopes Apolinário; Matilde Marques Dias Boavida Castelo; Rodrigo Faria Contente; Sofia dos Santos Dias; Xavier Emanuel da Charana Agostinho.



7ºano:

Menções Honrosas: Constança Sardinheiro Alberto; Francisca Isabel da Silva Figueiredo; Guilherme Dias Duarte; Hélia Cristina Moitas Monteiro; Inês Maria da Silva Figueiredo; Leonor Colaço e Castro; Marcelo João Baptista; Maria Madalena Leandro Pena; Marta Sílvia Morosan; Matilde Filipa dos Santos Borges; Rafael Monteiro Guerra das Neves; Sara Leonor Florêncio; Simão Fernandes Vinagre; Tomé Bernardo Loureiro.



1ºPrémio: Beatriz Margarida Costa Fernandes; Caetana Pereira Branco; Carolina de Carvalho Godinho; Leonor Dias Boiça; Leonor Filipa Sampaio Alcobio; Leonor Pereira Lucas; Maria Francisca Laudácias de Almeida Azevedo Moniz; Maria Helena Lucas Casqueiro; Matilde dos Santos Barreiro; Petra Lindinho Martins Seoane Bento; Santiago Emanuel Tomé Botas; Tomás António Victal; Vicente de Sousa Pinhal.



8ºano:

Menções Honrosas: Francisco Dias Pereira Cidraes Garrido; João Pedro Rodrigues Esteves; Madalena Maria Marques Midões; Matilde Fidalgo Pratas; Matilde Maria Constantino Ferreira Marques; Matilde Simões Dourado; Patrícia Filipa Alves do Sal; Sofia Oliveira Labau Mota Santos.



1ºPrémio: Afonso Alberto Franco; Beatriz Henriques da Paiva; Bernardo Alexandre Bento Simas Rafael; Carolina Domingues Miguel; Carolina Montez da Conceição; Diana Gonçalves Oliveira; Leonor Nunes Bento Coutinho Russo; Mariana Oliveira Duarte; Sérgio Duarte de Azevedo Machado.



9ºano:

Menções Honrosas: Ana Beatriz Marmelo Domingos; Carlota Sampaio Tomé; Inês Margarida Neves Policarpo; Lara Ferro Pereira; Maria Inês Marcelino Diogo; Maria Leonor Roque Caniço; Martinho da Ponte Cerdeira; Raissa Cristina Macedo Cardoso; Simão Pedro Tomé Simões.



1ºPrémio: Ana Carolina Mesquita Borda d’Água; Carolina Guardiano Venceslau; Diana Filipa da Rocha Lúcio; Guilherme André Pereira Valente; João Maria Marques Dias Boavida Castelo; Maria Amendoeira Moita; Maria Leonor Catela Geada; Rafael Marques dos Santos Silva Xavier; Rodrigo António Coelho Feliciano.



10ºano:

Menções Honrosas: Leonor de Almeida e Azevedo; Margarida Alves Ferreira; Rafael Ferreira Leão.



1ºPrémio: Joana Renata Nunes Rodrigues.



2ºPrémio: Patrícia Maurício Simões Raposo Batista; Rodrigo Ye.



11ºano:

Menções Honrosas: David Rosa Almeida Venâncio Ferreira; Gustavo Pinhal do Canto; Mariana Arranzeiro Paulino; Miguel Duarte Nogueira Marques; Miguel José Inácio Caramelo; Pedro Mendonça Lambéria; Rita Alexandra Pereira Baptista; Sofia Teixeira Dias.



1ºPrémio: Vicente Arruda Montezuma Queirós Nazaré.



2ºPrémio: José Francisco Valente Martins Barreira.



3ºPrémio: Lara Sofia Baptista Domingos; Madalena Landeiro Pina Filipe Caetano; Pedro Heitor Valverde.



12ºano:

Menções Honrosas: Ana Patrícia Caetano da Cruz Miguel de Oliveira; Ana Rita Mingatos Mesquita; António Pedro Inácio de Freitas; Beatriz Correia Santos; Guilherme Russo Caldeira; Joana Veríssimo Rodrigues; João Rafael Pereira Valente; Pedro Alves Barros Nobre Galego; Rafaela Moreira Nunes Carvalho; Sónia Chen.



1ºPrémio: Ana Matilde Monteiro Magalhães; Francisca Minderico Branco.



2ºPrémio: Margarida Lopes Martins.



Os dois dias de atribuição do prémio contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, os presidentes de Junta das freguesias de Benfica do Ribatejo, Raposa e Fazendas de Almeirim, e também com familiares dos alunos premiados.

Fotoreportagem completa no facebook do Jornal O Almeirinense