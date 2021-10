Ana Fernandes no pódio

A atleta do concelho de Almeirim que representa o Strix Bike Team, Ana Fernandes, ficou em 6ª Elite Feminina e 3ª Sub-23 Feminina na quarta e última prova da Taça de Portugal de XCO.



“Dou por concluída esta época da parte do XCO com o primeiro pódio da época. Os resultados não foram os desejados. Agradeço assim a todos os que me apoiam, à minha equipa, Strix Bike Team, ao meu treinador, Marco António , aos meus pais e um especial agradecimento ao Bruno Nunes por todo o trabalho que tem feito para me ajudar.”



Ana Fernandes terminou a geral Taça de Portugal de XCO em 9ª Elite e 5ª Sub-23.