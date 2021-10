Agrupamento de Fazendas premiado

O Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim foi um dos 30 agrupamentos de norte a sul do país e da região autónoma dos Açores que obteve o “Prémio Gandhi de Educação para a Cidadania”, subordinado ao tema “Bem-estar animal”.



O projeto do AEFA “Os animais e o Ambiente no Nosso Mundo” foi desenvolvido nas turmas de 5º e 8º anos em 2020/2021, num trabalho desenvolvido em articulação entre várias disciplinas.



“As professoras responsáveis pelo projeto (Patrícia Álvares e Ana Isabel Rodrigues) contaram com a colaboração do professor Rui Inácio na elaboração do vídeo necessário à apresentação da candidatura, o qual tenho muito gosto e orgulho em aqui partilhar”, sublinha a diretora Conceição Pereira.



A cerimónia de entrega do prémio decorrerá amanhã.