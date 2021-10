Notícia O ALMEIRINENSE: Pelouros distribuídos

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, já tomou as primeiras decisões do novo mandato e esta é a proposta para a atribuição das pastas do executivo. A CDU continua a não ter pelouros atribuídos.



A proposta terá de ser ratificada em reunião do executivo.

Pedro Ribeiro

Representação municipal

Relações com as freguesias

Gestão financeira

Fundos comunitários

Planeamento e ordenamento do território

Empreendedorismo e desenvolvimento económico



Deixa de ter: Políticas sociais e Ambiente naquilo que não estava delegado no Vereador Rui Rodrigues



Paulo Caetano

Administração geral e modernização administrativa

Recursos humanos (excepto o SIADAP)

Aprovisionamento

Desporto e tempos livres

Equipamentos municipais e gestão da frota municipal

Arquivo Municipal



Maria Emília Moreira

Educação e transportes escolares

Saúde

Transportes municipais

Imigração e integração das minorias

SIADAP



Deixa de ter: Proteção civil



Rui Rodrigues

Obras municipais

Obras particulares/urbanismo

Balcão único de atendimento

Ocupação espaço público e publicidade

Taxas e Licenças



Deixa de ter: Serviços recolha RSU, Espaços verdes e Trânsito



Ana Casebre

Cultura

Turismo

Festas, feiras e mercados

Juventude

Políticas de defesa e proteção dos animais

Execuções fiscais/contra ordenações

Património cultura e arquitetónioco

Museu e Centro de Interpretação Histórica



Deixa de ter: Transportes urbanos (TUA), Hortas Urbanas, Serviços de Internet e Boletim Municipal



António Maximiano

Politicas Sociais

Ambiente e Serviços Urabnos

Trânsito, estacionamento, mobilidade e toponímia

Transportes Urbanos (TUA)

Hortas Urbanas

Proteção Cívil

Campo Seguro

Concelho cinegético