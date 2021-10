Almeirim: Terceiro Concelho com mais casos

Almeirim é o 3º concelho da lezíria do tejo com mais casos confirmados por covid-19 desde o início da pandemia. Contabilizando um total de 1675 casos, à frente de Almeirim, aparecem apenas Rio Maior, com 2919 casos confirmados, e Santarém, com 5319 casos.

Para além destes números, o concelho de Almeirim conta ainda com 37 vítimas mortais, 28 casos em vigilância ativa e 1610 pessoas recuperadas.

Estes dados fazem parte de um relatório que apresenta os números atualizados da situação epidemiológica da covid-19 em toda a região da Lezíria do tejo.