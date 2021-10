Câmara já tem vice para 2021-2025

Esta quarta-feira, dia 20 outubro, realizou-se a primeira reunião com o novo executivo da Câmara Municipal de Almeirim.



Tal como o Jornal O ALMEIRINENSE deu conta em primeira mão, Pedro Ribeiro já atribuiu os pelouros e foi também designado o vice-presidente.



Paulo Vladimiro Santana Caetano, número dois na lista do PS, mantém a confiança política para ser o braço direito do Presidente do Município.