Debate entre as listas concorrentes à Associação de Estudantes da Escola Secundária Marquesa da Alorna

O debate entre os candidatos à associação de estudantes da Escola Municipal Secundária Marquesa de Alorna realizou-se esta terça-feira, dia 26, na Biblioteca Municipal de Almeirim.

O debate contou com a presença dos representantes das duas listas que concorrem para a Associação de Estudantes: a lista D, representada pelo aluno Duarte Ribeiro, e a Lista F, representada pela aluna Mariana Ferreira.

No debate, os dois candidatos apresentaram as ideias e as propostas que pretendem implementar para dinamizar a Associação de Estudantes.

O representante da lista D, Duarte Ribeiro, disse que o mais importante na escola não são as notas, mas sim as escolhas dos alunos. “Nós pensámos bastante em fazer sessões de acompanhamento, seja sobre sexualidade, seja sobre o percurso escolar”. “Essa é a nossa prioridade. Que os alunos saibam fazer as suas próprias escolhas, e não se sintam pressionados ou confusos sobre o seu futuro.”

Já Mariana Ferreira diz que a prioridade da lista F é ajudar “os alunos no estudo”, dar voz aos estudantes e “representar todo o tipo de pessoas.”

As eleições estão marcadas para sexta-feira, dia 29.