André Sérgio, o menino do momento nas duas rodas

André Sérgio foi a revelação da Baja Portalegre 500 de 2021. Apenas na sua segunda participação na mítica prova do Todo-o-Terreno, o campeão nacional de Motocross na classe MX1 decidiu participar com uma Yamaha WR450F de 2007 por motivos relacionados com homologação.

O piloto do concelho de Almeirim disse, citado pelo motosport.com.pt, estar “sem palavras para o que aconteceu durante este fim de semana. No último setor seletivo ainda rodei algum tempo em 2.º, mas uma vedação que não se desviou e duas quedas fizeram me abrandar o ritmo e chegar ao final sem afetar o meu resultado.”



Uma semana antes, André Sérgio conquistou o título nacional de MX1, as expectativas do piloto da Yamaha eram baixas e admitiu que “com uma WR de 2007 nunca pensei sequer acabar a prova.”



O jovem piloto de 22 anos lutou de igual para igual com grandes especialistas do CNTT.